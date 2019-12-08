الاحتلال ينقل الأسير الشرباتي عقب إحراقه إحدى غرف سجن هداريم

تواصل إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، قمع وعزل الأسير أيمن الشرباتي والذي أحرق أحدى غرف سجن هداريم قبل أيام ردا على جريمة قتل الأسير المريض سامي أبو دياك. وفق هيئة شؤون الأسرى.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها، أن الاحتلال قام بالاعتداء بالضرب والتنكيل على الاسير ايمن الشرباتي، ونقلته إلى جهة غير معروفة.

واعتقل الأسير الشرباتي (51 عاما) عام 1998 وهو من سكان مدينة الخليل، وحكم عليه بالسجن لمدة 100 عام، وكان قد نقل قبل نحو شهرين من سجن جلبوع الى سجن هداريم بعدما قام بإحراق علم "إسرائيلي" داخل ساحة المعتقل احتجاجا على الاعتداءات بحق الأسرى الفلسطينيين