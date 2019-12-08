لأول مرة.. المنتخب البحريني يتوّج بكأس الخليج العربي على حساب السعودية

حاز منتخب البحرين، مساء اليوم الأحد، على لقب كأس الخليج العربي بعد فوزه على المنتخب السعودي (1-0).

وقاد المنتخب البحريني المدرب البرتغالي هيليو سوزا، فيما استضاف استاد عبدالله بن خليفة مباراة نهائي خليجي 24 بين منتخبي السعودية والبحرين مساء اليوم الأحد والموافق 8 من شهر ديسمبر 2019.

وفي التفاصيل، اصطدمت تسديدة سالم الدوسري في العارضة في بداية الشوط الأول لتنقذ المنتخب البحريني من هدف محتم خلال الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة العاشرة، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء عند الدقيقة العاشرة بعد ارتكاب خطأ من قبل اللاعب السعودي سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء، في حين أضاع اللاعب سلمان الفرج فرصة التقدم بإهدار ركلة الجزاء.

وسيطر المنتخب السعودي خلال الشوط الأول على المباراة، فيما اعتمد المنتخب البحريني على الهجمات المرتدة السريعة، مشكلًا خطورة على مرمى المنتخب السعودي

وقام مدرب منتخب السعودية هيرفي رينارد بعمل تبديل اضطراري بإدخال اللاعب طلال العبسي بديلا عن اللاعب نحمد خبراني.

واستطاع البحريني محمد الرميحي دك شباك نظريه السعودي بهدف في الدقيقة 69، بعرضية أرضية قادمة من الجبهة اليمنى ليتلقاها ويسددها في شباك القرني.

الجدير بالذكر أنه للمرة الأولى في تاريخه يتوّج المنتخب البحريني بطلّا لكأس الخليج العربي 24، بعد رحلة كروية مميزة قام بها لاعبي المنتخب البحريني.