تركيا تصادق على موازنة مستشفى الصداقة في غزة الشهر المقبل

دعت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، بالإسراع في تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاء ذلك عقب اجتماع عقدته وزيرة الصحة مي الكيلة، مع أحمد رفيق شتنكايا رئيس الوكالة التركية للتعاون الدولي "تيكا".

وبحثت الكيلة، خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتسريع تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن، موجهة شكرها للأصدقاء الأتراك على دعمهم المتواصل للقطاع الصحي الفلسطيني.

بدوره، قال رئيس الوكالة التركية للتعاون الدولي "تيكا" أحمد شتنكايا، إن تشغيل المستشفى من ضمن الأولويات لدى تركيا، متوقعًا أن يصادق البرلمان التركي على الموازنة التشغيلية للمستشفى خلال الشهر الجاري.

ووقعت وزارة الصحة الفلسطينية مع نظيرتها التركية بروتوكول تفاهم العام الماضي لافتتاح المستشفى الذي يتسع لـ 180 مريضًا في قطاع غزة.