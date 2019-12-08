لأول مرة.. غزة تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج زيت الزيتون

قالت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، إنها لأول مرة تحقق اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج زيت الزيتون بنسبة 100% لعام 2019.

وأضاف وكيل الوزارة ابراهيم القدرة في تصريح صحفي الأحد، أن كميات زيت الزيتون التي تم عصرها في معاصر محافظات قطاع غزة لهذا العام بلغت (4200 طنًا)، مشيرًا إلى كميات ثمار الزيتون التي تم عصرها في محافظات القطاع هذا العام بلغت (26237 طنًا)، وأنتجت (4200 طن زيت)، بمتوسط نسبة إنتاج الزيت من الثمار 16٪.

وأوضّح القدرة أن 36 معصرة تعمل في موسم الزيتون لهذا العام، مبينة أن 27 معصرة تعمل بنظام أتوماتيكي كامل و8 معاصر تعمل بنظام نصف أتوماتيكي.

ووجّه وكيل وزارة الزراعة، شكره للمزارع الفلسطيني على هذا الإنجاز، قائلًا "نحن نعمل على دعم المنتج الوطني وتقديم الحماية للمزارع الفلسطيني"، مبينًا أن وزارته لن تدخر أي جهد ممكن لتقديم كل الدعم والمساندة للمزارع الفلسطيني من أجل بقائه صامدًا متجذرا في أرضه.

وأصدرت وزارة الزراعة قرارًا الشهر الماضي بمنع استيراد زيت الزيتون من خارج قطاع غزة، مهددة اتلاف أي كمية زيت زيتون يتم استيرادها وعلى نفقة المخالف لقرار الوزارة.