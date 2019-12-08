Ooredoo وبلدية غزة يختتمان بطولة كرة القدم لإدارات بلدية غزة

أعلنت بلدية غزة، عن اختتام بطولة كرة القدم لإدارات البلدية برعاية من شركة Ooredoo، يوم أمس السبت، على ارض ملعب اليرموك.

واقيمت فعاليات بطولة كرة القدم رض ملعب اليرموك، وسط مدينة غزة، واستمرت 15 يومًا، وشارك في المباريات فرق ممثلة عن شركة Ooredoo، والبنك الإسلامي، وبنك فلسطين، إلى جانب فرق ممثلة عن دوائر واقسام البلدية المختلفة.

وتوج فريق بنك فلسطين وسط أجواء حماسية وروح رياضية عالية فلسطين بطلًا للبطولة بعد انتهاء المباراة النهائية على أرض ملعب اليرموك.

وقال الرئيس التجاري التنفيذي لشركة Ooredoo السيد هيثم أبو شعبان، خلال حفل التتويج، "إن العلاقة الاستراتيجية التي تربط الشركة مع بلدية غزة هي علاقة وثيقة وممتدة منذ سنوات، وتشمل قطاعات متنوعة، وتهدف لخدمة المجتمع الفلسطيني ككل وتأتي ضمن المساعي المستمرة من Ooredoo لدعم شركائها الاستراتيجيين".

من جانبه، عبر رئيس بلدية غزة يحيى السراج عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين البلدية وشركة Ooredoo، التي يتم تسخيرها لخدمة المجتمع الفلسطيني، كما أشاد السراج بالروح الرياضية العالية التي تمتعت بها الفرق المشاركة كافة.