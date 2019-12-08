ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بينيت: سنعمل في غزة بالوقت المناسب

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:17 - 08 ديسمبر 2019
نفتالي بينيت نفتالي بينيت
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

قال وزير حرب الاحتلال، نفتالي بينيت خلال زيارة قام بها لمستوطنة سديروت في غلاف غزة: "لقد اعتاد أعداؤنا على إطلاق الصواريخ علينا، نحن بحاجة إلى الانتقال من الدفاع إلى الهجوم".

و نقلت القناة العبرية الـ 13: "هم يحاولون كسرنا لكننا في النهاية سننتصر عليهم، سنعمل في غزة في الوقت المناسب والصحيح وبالقوة، لكن بهدوء وبخدعة جيدة وليس عندما يكون الطرف الآخر ينتظرنا".

و كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد هدد في وقت سابق اليوم بالقيام بعملية عسكرية كبيرة في غزة اذا لزم الأمر.

و أضاف نتنياهو قائلا: ""لن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد ما لم يتوقف إطلاق الصواريخ".



 

الأكثر مشاهدة

متعلقات