بينيت: سنعمل في غزة بالوقت المناسب

قال وزير حرب الاحتلال، نفتالي بينيت خلال زيارة قام بها لمستوطنة سديروت في غلاف غزة: "لقد اعتاد أعداؤنا على إطلاق الصواريخ علينا، نحن بحاجة إلى الانتقال من الدفاع إلى الهجوم".

و نقلت القناة العبرية الـ 13: "هم يحاولون كسرنا لكننا في النهاية سننتصر عليهم، سنعمل في غزة في الوقت المناسب والصحيح وبالقوة، لكن بهدوء وبخدعة جيدة وليس عندما يكون الطرف الآخر ينتظرنا".

و كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد هدد في وقت سابق اليوم بالقيام بعملية عسكرية كبيرة في غزة اذا لزم الأمر.

و أضاف نتنياهو قائلا: ""لن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد ما لم يتوقف إطلاق الصواريخ".





