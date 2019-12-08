استراليا تستغل ظروف الطقس لمكافحة الحرائق

تمكنت قوات الدفاع المدني الأسترالية، اليوم الاحد، من استغلال تحسن ظروف الطقس في مكافحة حرائق الغابات شرقي البلاد.

وقالت فرق مكافحة الحرائق، إنّها استغلت ظروف الطقس في إطفاء الحرائق، قبل ارتفاع في درجات الحرارة، وبالتالي اشتغال المزيد من الحرائق.

واحتوت فرق الإطفاء نحو 96 حريقًا قد اندلعت في ولاية نيو ساوث ويلز وتضم مدينة سدني الأسترالية.

واستغرقت عملية إطفاء الحرائق، عدة أسابيع، بعد اندماج عدة حرائق في حريق كبير وضخم، إذ غطى الضباب الدخاني مدينة سدني التي يبلغ تعداد سكانها 5.2 مليون نسمة، ما أثر على سلوك السكان اليومي.

وبدوره، أشار مفوض خدمة مكافحة حرائق شين فيتسيمونس، إلى ان ستسجل يوم الثلاثاء المقبل، 40 درجة مئوية، الامر الذي قد يوسع دائرة الحرائق.