بعد اضراب استمر 78 يوماً الاسير الهندي يعلق اضرابه عن الطعام

أعلنت مشهجة القدس للشهداء و الجرحى بأن الأسير المضرب عن الطعام، مصعب الهندي علق اضرابه عن الطعام الذي استمر 78 يوماً، و ذلك بعد رضوخ الاحتلال لمطالبه.

و أوضحت المهجة بأن الأسير المصري علق اضرابه عن الطعام مساء اليوم الأحد بعد تحديد سقف اعتقاله الإداري و الافراج عنه بتاريخ 2/7/2020م.

و كانت محكمة الاحتلال اصدرت قراراً يقضي بتجميد الاعتقال الإداري للأسير الهندي يوم الأربعاء الماضي، وبعد مرور يوم على القرار أصدرت مخابرات الاحتلال أمراً يقضي بإعادته للاعتقال الإداري، علماً بأن قرار التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري، وإنما هو محاولة للالتفاف على مطلب الأسير المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

ويبلغ الأسير مصعب الهندي من العمر 29 سنة، وهو من بلدة تل غرب نابلس، ومعتقل منذ 4 سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه على مدار سنوات اعتقاله 24 أمر اعتقال إداري، وخاض إضراباً عن الطعام العام الماضي لمدة 35 يوماً، وانتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 9 سبتمبر/أيلول 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام.