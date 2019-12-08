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أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الاحد الموافق 8/12/2019

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:21 - 08 ديسمبر 2019
سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاحد الموافق 8/12/2019 سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاحد الموافق 8/12/2019
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أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاحد، بأن سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنية المصري، تباينت في البنوك العاملة.

وذكر إعلام الكويت، ان متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر بلغ اليوم، شراء 52.92 جنيه، وبيع 53.27 جنيه، بحسب افادت البنك المركزي المصري.

أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك الوطنية اليوم:

وسجل شراء الدينار الكويتي في البنوك الوطنية، وجاء سعر الدينار في البنك الأهلي 52.66 جنيه للشراء، وللبيع 53.24 جنيه.

أما في بنك مصر سجل الدينار الكويتي سعر شراء 52.67 جنيه، وبيع 53.24 جنيه.
أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك الخاصة:

وجاءت أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك الخاصة على النحو التالي:

في البنك التجاري الدولي وصل 52.55 جنيه للشراء، وللبيع 53.31 جنيه.

اما في البنك العربي الافريقي سجل سعر شراء الدينار الكويتي 52.74 جنيه للشراء، وللبيع 53.65 جنيه.

 

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