فقدان 15 كجم شهرياً.. تعرف على ريجيم الوجبات السريعة

تحدثت فتاة تايوانية عن قصتها مع خسارة الوزن، والتي بدأتها بعبارة مؤلمة من زميلها في العمل، حيث قال لها كيف تجرأت بالقدوم إلى العمل بالتنورة، فهي تمتلك أرجلا سمينة.

تمالكت الفتاة نفسها، ووضعت لنفسها حمية خاصة، وبما أنها تعمل في مطعم للوجبات السريعة، كانت تتناول ثلاث وجبات يوميا، لكنها خسرت حوالي 10 كغ خلال ثلاثة أشهر.

واستبعدت من طعامها الحلويات، وشربت الكثير من السوائل، وبدأت في تناول الفطائر والهامبرغر (بدون خبز) والسلطات والبيض والدجاج بدون جلد.

وقالت الفتاة "يجب الامتناع عن البطاطس المقلية، الآيس كريم، جلد الدجاج المقلي، خبز الهامبرغر، شوربة الذرة والمشروبات السكرية، أثناء الحمية".

وبعد مرور فترة، توقف وزنها عن الانخفاض، وهنا قررت إضافة التمارين الرياضية إلى النظام الغذائي، حيث بدأت بالجري ثلاث مرات في الأسبوع والمشي في صالة الألعاب الرياضية، وفق موقع "dcard".

وخسرت الفتاة 5 كيلوغرامات أخرى، والآن وصل وزن الفتاة 49 كغ وهي سعيدة كثيرا بالنتيجة، ووفقا لها فإنها لا تتناول أي حبوب لمنع الحمل أو أي مشروبات أخرى لفقدان الوزن.

يذكر أن وزن الفتاة بلغ 64 كغ وطولها 155 سم، وكانت تشعر بالقلق المستمر بسبب مظهرها، وبعد الانتقادات التي وجهت لها، شعرت بحزن شديد.