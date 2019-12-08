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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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استمرار سقوط الامطار على مختلف المناطق

تعرف على حالة الطقس في فلسطين خلال الساعات المقبلة

  • فلسطين اليوم - غزة- خاص
  • 17:30 - 08 ديسمبر 2019
امطار غزيرة امطار غزيرة
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توقع الراصد اجوي، مدير موقع طقس فلسطين، أيمن المصري أن يستمر سقوط الأمطار الليلة و يوم غدٍ الاثنين، و تمتد حتى صبيحة الثلاثاء المقبل.

و أوضح المصري في تصريح خاص لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن الأمطار ستكون غزيرة في بعض المناطق، و أقل غزارة في مناطق أخرى، لافتاً الى أن الأمطار ستكون شاملة لمختلف المناطق الفلسطينية.

و توقع الراصد الجوي بأن تنخفض درجات الحرارة يوم غدٍ الاثنين، حيث ستكون شتوية دون معدلاتها الطبيعية بـ 3 درجات مئوية.

أما في نهار الثلاثاء و الأربعاء، فتوقع المصري أن تستقر حالة الجو، و أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

و تتأثر البلاد بمنخفض جوي آخر سريع يوم الخميس المقبل، حيث ستتساقط الأمطار على مختلف المناطق الوسطى و الشمالية، حيث تتركز في المناطق الشمالية بشكل أوسع، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد في الجبال وبارد نسبياً في بقية المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة أحياناً، وفقاً للمصري.

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