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نتنياهو يطلب من الولايات المتحدة الاعترف بسيادته على غور الاردن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:07 - 08 ديسمبر 2019
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
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طلب رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد، من الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على غور الأردن لها.

ودعا نتنياهو، في مؤتمر صحفي، واشنطن ان تعترف بسادة الاحتلال على غور الأردن، على غرار اعترافها بالسيادة على هضبة الجولان، وقال :"إنّه حان الوقت لتسوية وضعية التجمعات السكنية في الضفة المحتلة".

وبخصوص الوضع الأمني مع غزة، فقد أطلق تهديدًا ضد القطاع، بحملة عسكرية واسعة، مشيرًا إلى انه لن تكون هناك ما اسماها تسوية إلا عند وقف إطلاق الصواريخ بشكل نهائي.

وكان نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق، نيته ضم غور الأردن تحت السيادة "الإسرائيلية"، فيما اعتره بعض "الإسرائيليين" دعاية انتخابية.

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