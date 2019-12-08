عطلة تحرير الموصل .. هل يوم الثلاثاء عطلة رسمية في العراق 2019 ؟

يتساءل المواطنون العراقيون عن حقيقة منح مجلس الوزراء يوم الثلاثاء القادم عطلة رسمية في كافة المحافظات العراقية بمناسبة ذكرى تحرير الموصل من احتلال "داعش ".

ومن المتوقع أن يمنح "مجلس الوزراء العراقي" الثلاثاء القادم 10 ديسمبر 2019 اجازة رسمية لجميع العاملين في القطاع الحكومي والمدارس والجامعات، بمناسبة ذكرى النصر على داعش.

وتمنح الحكومة العراقية 10 يسمبر من كل عام، عطلة رسمية بمناسبة الذكرى الثانية لإعلان النصر على تنظيم داعش الارهابي بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات قواتنا الباسلة بكل صنوفها.

يذكر أن القائد السابق للقوات المسلحة، رئيس الحكومة السابقة، حيدر العبادي أعلن في العاشر من ديسمبر 2017، عن تحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم "داعش" بعد انتهاء كافة المعارك التي خاضتها القوات العراقية المشتركة ضد التنظيم الإرهابي.

ويشير مصطلح تحرير الموصل للأحداث النهائية في معركة الموصل (2016–17) التي أطلقها الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي العراقي في أكتوبر 2016 لتحرير مدينة الموصل العراقية من سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وكانت مدينة الموصل تعتبر أهم مراكز تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق منذ سيطرته عليها في يونيو 2014 إبان انتصار التنظيم في معركة الموصل الأولى وانسحاب القوات الحكومية من المدينة.