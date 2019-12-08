حركة "حماس" تعلن انطلاق فعاليات انطلاقتها 32

اعلنت حركة "حماس"، اليوم الاحد، عن انطلاق فعاليات ذكرى انطلاقتها 32، تحت عنوان " بحد السيف بددنا الزيف".

وقال القيادي في حركة "حماس" حماد الرقب، في مؤتمر صحفي من أمام منزل الشهيد المؤسس أحمد ياسين، وسط مدينة غزة، :" إن فعالياتها ستبدأ في كافة أرجاء الوطن وخارجه".

وأضاف ان الفعاليات تأتي استمراراً لنهج الجهاد ومقاومة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكد على ان حركته محافظة على الثوابت الفلسطينية متمسكة بالبندقية ووحدة الصف، ورافضة للتطبيع.

وبارك لحركته الانطلاقة الجديدة، التي انطلقت لمقاومة الاحتلال وصّد مؤامراته ومخططاته حتى تحرير فلسطين.