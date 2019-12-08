دولة عربية تقرر السماح بالاختلاط بين الجنسين في مطاعمها

ألغت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، اليوم الأحد، شرط وجود مدخل خاص للعزاب وآخر للعوائل، وذلك خلال تعديلات جديدة على شروط الحصول على تراخيص لـ 12 نشاطًا، بينها المدارس والمستشفيات والمطاعم.

وشملت التعديلات أكثر من مئة شرط، بينها إلغاء شرط وجود مدخلين في المطاعم، وإلغاء شرط طول الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.

كما شملت أنشطة المدارس الأهلية، زيادة عدد أدوار المباني المستخدمة فيهـا إلى ثلاثة أدوار بدلًا من دورين في السابق، وتحديد "متر" مربع لكل طالب، إضافة إلى إلغاء شرط المسافة بينها.

وتضمنت التعديلات أنشطة مراكز الخدمة الخاصة بمحطات الوقود، تحديد المحطات (فئة أ) خارج المدن، والسماح لـ (فئة ب) داخل المدن، وتبدأ بـ ”مضختين“ بمساحة 500 متر مربع دون أي خدمات إضافية، وفي حال رغب المستثمر إضافة مزيد من الخدمات فيلزم توفير المساحات المحددة.

وأُلغي شرط المسافة المحددة بين قصور الأفراح والاستراحات، حيث تم تحديد فئات لقاعات المناسبات تشمل (الفئة أ) ومحدد لها 10 أمتار مربعة لكل شخص، و(الفئة ب) ومحدد لها 8 أمتار مربع لكل شخص، وأن تكون على شارع تجاري واحد على الأقل.

وبحسب تصريحات الوزارة، فإن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين وضبط التنمية العمرانية ورفع الفرص الاستثمارية، من خلال دعم قدرات المستثمرين لمعرفة الجدوى من الاستثمار قبل البدء به، بما ينعكس على جذب الاستثمارات.