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جماهير غفيرة تشيع جثمان الاسير الشهيد سامي ابو دياك في الاردن

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 15:51 - 08 ديسمبر 2019
تشييع جثمان الاسير سامي ابو دياك تشييع جثمان الاسير سامي ابو دياك
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شَيعت جماهير غفيرة، اليوم الاحد، جثمان الشهيد الأسير سامي أبو دياك (38 عاماً)، في الاردن.

وانطلقت جنازة الأسير أبو دياك من مسجد الملك حسين، بحضور والدته وعدد من اقاربه وجيرانه، إلى مثواه في مقبرة صويلح.

وسلم الاحتلال "الاسرائيلي"، جثمان الشهيد فجر يوم الجمعة الماضي، عبر جسر الملك حسين، بعد ان رفضت دفنه في مسقط رأسه في بلدته سيلة الظهر قضاء جنين.

وأعلنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك (38 عامًا)، بتاريخ 26/11/2019، بعد معاناته من مرض عضّال شديد، نتيجة سياسة الإهمال الطبي.

يشار إلى أن الاحتلال يحتجز جثامين 51 شهيدًا، منهم الأسير: "عزيز عويسات، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح.

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