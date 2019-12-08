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إعلان من وزارة الداخلية حول السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:31 - 08 ديسمبر 2019
معبر رفح معبر رفح
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أعلنت وزارة الداخلية و الأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأحد أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين، 9/12/2019 سيكون للمسافرين الواردة اسماؤهم في كشوفات السفر من الحافلة الخامسة وحتى الحافلة الثامنة من كشف (5/12).

ودعت الداخلية في بيان لها المسافرين الواردة اسماؤهم في الكشوفات المذكورة إلى ضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها والتواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت داخلية غزة المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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