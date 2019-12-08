العراق: نتائج اسماء تعيينات تربية نينوى 2019

أعلنت محافظة نينوى، اليوم الاحد، نتائج اسماء تعيينات تربية نينوى 2019، وذلك من خلال نشرة بريدية تم توزيعها على عدة مواقع اخبارية محلية وذات علاقة. للاستعلام اضغط هنـــا

من جهته، أصدر مكتب محافظ نينوى، نجم الجبوري، توضيحاً بشأن الأسماء الغريبة والوهمية التي وردت في قوائم التعيينات، مؤكداً أنها تدل على "نزاهة عملية القرعة الإلكترونية".

وقال مكتب الجبوري في بيان: "صدرت أسماء غريبة ووهمية في الأسماء الفائزة بالتعيينات وذلك الخطأ يحسب على المتقدمين الذي ادخلوا بيانات خاطئة في الاستمارة الالكترونية".

وأضاف "قامت مديرية التربية بطبع الأسماء من قاعدة البيانات الموجودة في الحاسوب الآلي كما هي منعاً للتلاعب"، مشيدًا بجهود القائمين على اعلان النتائج.

وتابع أن "وجود هذه الأسماء إن دل على شيء فإنما يدل على نزاهة عملية القرعة الإلكترونية، أي لو كان هناك تدخل بشري لكانت حذفت الأسماء الساخرة والوهمية فوراً قبل طباعة القوائم".

وأوضح أن "الأسماء الوهمية تم حذفها بعد ان طُبعت ونشرت القوائم"، وذلك بعد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقوائم تعيينات تربية نينوى التي تضمنت أسماء وهمية.