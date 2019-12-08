جدعون ساعر: اقتراح نتنياهو لتشكيل الحكومة ليس له فرصة

انتقد جدعون ساعر، من حزب "الليكود" اقتراح رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو حول تشكيل حكومة "إسرائيلية".

و قال ساعر الذي ينافس نتنياهو على رئاسة حزب الليكود: "إن اقتراح نتنياهو ليس له أي فرصة فيما تبقى من وقت من مهلة تشكيل الحكومة"، مضيفاً: "على أي حال لا يجب تغيير نظام الحكم بصورة فجائية في مسعى لحل وضع سياسي لحظي".

"و تابع يقول: "إن طريقة الانتخاب المباشر التي كان الليكود رافضاً لها دائمًا وبحق، قد تم إلغاؤها بعد بضع سنوات من اتباعها".

"هناك كذلك قرار لمركز حزب الليكود يعارض هذا الحل. فعندما حاول أولمرت تغيير نظام الحكم، أخبره نتنياهو وبحق "بأن نظام الحكم ليس جوارب يستبدلها متى شاء". نحن لا نزال في النظام البرلماني، ونحتاج إلى أغلبية في الكنيست. مشكلتنا اليوم هي أننا فقدنا الأغلبية في الكنيست. طالما استمر نتنياهو في قيادة الليكود، فلن نحصل على أغلبية في الكنيست"، أضاف ساعر.

و كان ساعر أعلن عن عزمه منافسة نتنياهو اثناء الانتخابات الداخلية على زعامة حزب الليكود.

و في هذا السياق قال: "هناك مجموعات كاملة مستعدة لدعم الليكود تحت قيادتي، جماهير لا يصلها نتنياهو، لذلك ليس لدي شك في أننا كمعسكر وطني سنوسع نفوذنا إذا كان هناك تغيير في قيادتنا".

وأضاف ساعر: "لقد بلغنا مرحلة تستوجب التغيير وبث الآمال الجديدة. لا يمكننا البقاء في طريق مسدود يلحق الضرر بالدولة مع كل يوم يمر".

وتطرق ساعر في معرض حديثه للانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، فقال: "الشيء الوحيد الذي أريده هو إبقاء الليكود في السلطة. يمكن لأي شخص أن يترشح، لذلك صوتت لصالح الانتخاب الديمقراطي، وهو أمر صائب سياسياً. لا أعتقد أنه في حركة ديمقراطية مثل الليكود، وخاصة في الوضع السياسي الحالي، لا تجرى انتخابات تمهيدية لرئاسة حزب الليكود. يستمد حزب الليكود قوته، من بين أمور أخرى، من كونه حزبًا ديمقراطيًا، والتنافس لا يضعف الحزب بل يضاعف قوته".