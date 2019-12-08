رابط تقديم الدعم التكميلي الدفعة الثانية في الأردن

انطلق اليوم الأحد، رابط تقديم الدعم التكميلي، حيث يستمر لمدة شهر، كما ويمكن التقديم للطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم. للتسجيل اضغط هنــا

وفي وقت سابق، صرح مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، إلى أن المناطق النائية والبوادي والأرياف، سيتم الوصول إليها من خلال مراكز تابعة لصندوق المعونة الوطنية، لضمان تقديم الطلبات من خلال الأسر الفقيرة البعيدة.

وأشار المشاقبة، أن هناك شروطا محددة لقبول طلبات التقديم، قائلا: "موظفو الحكومة، ومستفيدو صندوق المعونة الوطنية لا يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج "، موضحًا أن البرنامج يقدم خدمات التأمين الصحي، ومصاريف النقل العام، وتركيب وحدات الطاقة الشمسية، عدا عن الدفع النقدي.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى، قد انطبقت الشروط فيها على (120) ألف أسرة، حيث استفادت (25) ألف أسرة من الدعم النقدي، عدا عن خدمات أخرى توزّعت لأسر أخرى.

وأكد المشاقبة برنامج الدعم التكميلي، هو برنامج مكمّل اقتصاديّا للأسر، لتحسين مستواهم المعيشي، ولا يعني أن يبدأ مع الأسر الفقيرة من الصفر، كما الحال في صندوق المعونة الوطنية".

وطمأن الأردنيين، أنه بإمكان المواطن، الذي قام بتقديم طلب في المرحلة الأولى، ولم يتمكّن من الحصول، بإمكانه تقديم الطلب مرة أخرى، والتأكد من بياناته، ليتمكّن من الحصول على الدعم.

أهداف برنامج الدعم التكميلي: