نتنياهو يهدد غزة: سننفذ عملية عسكرية كبيرة رداً على الصواريخ

هدد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" ، اليوم الأحد، بشن عملية عسكرية في قطاع غزة رداً على عملية إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف الليلة الماضية.

وقال نتنياهو في تصريحات له، إنه "إذا احتاج الأمر، سننفذ عملية عسكرية كبيرة في غزة من أجل اجتثاث المقاومة على حد زعمه.

وأضاف: "لن تكون هناك تهدئة في غزة من دون وقف إطلاق القذائف الصاروخية".

وتحدث عن ضرورة فرض القانون على غور الأردن وشرعنه كافة المستوطنات"، وأنه "تم طرح هذا الموضوع خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

وأضاف: "مثلما أردت اعترافا أميركيا بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد اعترافا أميركيا بسيادتنا في غور الأردن. وحان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن".