مصادر مصرية: هنية يرجئ الرد بشأن قضايا عالقة في التهدئة

قالت مصادر مصرية مطلعة إن القاهرة شهدت لقاءات موسعة مع قادة حركة حماس لبحث ملف الأمن المشترك والسياج الحدودي بين سيناء وقطاع غزة، بالإضافة لملف التهدئة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.

اكدت المصادر لموقع صحيفة "العربي الجديد" التي فضلت عدم نشر اسمها أن تقدمًا كبيرًا شهدته المشاورات بشأن ملف التهدئة، إلا أن هنية لم يقدم ردًا حاسمًا بشأن نقاط وصفتها المصادر بالعالقة، لافتة إلى أن هنية أرجأ تقديم رد نهائي بشأن تلك النقاط لحين العودة مجددا للقاهرة عقب الجولة الخارجية، والالتقاء بباقي قيادات الجماعة في الخارج.

وقالت المصادر إن الأيام المقبلة وحتى عودة هنية من الجولة الخارجية، فإن مصر ستوجه الدعوة لعدد من الفصائل الأخرى في قطاع غزة، لإنهاء الخلافات المتعلقة بملف التهدئة مع الاحتلال.

وأوضحت أن هنية من المقرر أن يلتقي شخصيات دولية وإقليمية في تركيا، ولفتت إلى أن هنية سيتوجه بعد ذلك إلى ماليزيا للمشاركة في منتدى كوالالمبور الذي سيُعقد على هامش القمة الإسلامية المقرر عقدها في 18-21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وسيضم قادة ماليزيا وتركيا وباكستان وإندونيسيا وقطر.

وكانت مصادر مصرية ، ابلغت حركة حماس خلال زيارتها للقاهرة ان صفقة القرن" الأميركية سقطت بصيغتها السابقة، وتحولت إلى ما يشبه اتفاق هدنة طويلة المدى.

وقالت مصادر مصرية مطلعة لموقع صحيفة "العربي الجديد" التي فضلت عدم نشر اسمها، إن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية/ اللواء عباس كامل، أبلغ هنية ووفد الحركة، الذين التقاهم، السبت، لنحو 4 ساعات، بعدم ممانعة القاهرة لمطلب الجولة الخارجية لرئيس الحركة، إسماعيل هنية، بعد رفض استمر لأكثر من عام ونصف العام.