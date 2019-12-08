وزير جيش الاحتلال يهدد بإلغاء اتفاقية الخليل لهدم السوق

هدد وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، بإلغاء جزء من اتفاقية الخليل في سبيل هدم سوق الجملة وسط المدينة لصالح بناء عشرات الوحدات الاستيطانية.

شدد ما يسمى بمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية "كميل أبو ركن" في كتاب أرسله لبلدية الخليل أن عليها الموافقة على هدم سوق الجملة خلال مدة أقصاها شهر وفي حال الرفض فسيتم سحب صلاحية المكان من البلدية وتحويله لمسئولية الجيش.

فيما أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المسئولية عن سوق الجملة تتبع لبلدية الخليل وفقاً لاتفاقية الخليل الموقعة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية نهاية تسعينات القرن الماضي.

وهدد الاحتلال البلدية أنه وفي حال عدم الموافقة على هدم السوق خلال المدة المذكورة فسيتم البدء بإجراءات سحب صلاحية المكان من البلدية وتحويله للمسئول عن الممتلكات الحكومية الإسرائيلية.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي قد صادق قبل أيام على مشروع استيطاني وسط الخليل يتم بموجبه هدم مباني سوق الجملة القديم وبناء 70 وحدة استيطانية مكانه ما يخلق حالة تواصل بينها وبين المستوطنة اليهودية في تل الرميدة.