تطرقت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الأحد 8/12/2019، إلى مواضيع عدة تخص الشأن السعودي والعربي والدولي.

وقد تناولت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الأحد عدة مواضيع :

عكاظ

السفارة السعودية في أستراليا تُحذّر المواطنين من الحرائق

سعوديون بصوت واحد: جريمة فلوريدا عمل جبان

عمران خان: علاقات باكستان والسعودية راسخة ومتينة

أبٌ يرفض 11 عريساً.. ومعضولة تستهجن وصم لجوئها للقضاء بـ «العقوق»

أوغلو يصفع أردوغان

123 جراحة عيون لمرضى مغاربة من «إغاثة سلمان»

تحديث الصكوك العقارية إلكترونياً.. 8 ملايين ورقة توفر سنوياً

عكاظ ترصد الوزارات الأكثر متابعة وتغريدا وتفاعلا على «تويتر»

المدينة: «المدني» يكشف أسباب انفجار محطة وقود

حملة «مواجهة البدانة» للآباء: لا تكافئوا أطفالكم بالحلوى

بيشة: رحلات الجنوب إلى الغرب.. ذهاب بلا عودة

«عكاظ» تكشف متى تتجاوز أرامكو حاجز التريليوني دولار؟

الشرق الأوسط

روحاني يكشف عن ميزانية لـ«مقاومة» العقوبات الأميركية

مسيرة ضخمة في هونغ كونغ... والحكومة تحث على الهدوء

غارات إسرائيلية على غزة... و«حماس» تعتبرها «تصعيداً خطيراً»

مصرع 43 شخصاً بحريق ضخم في مصنع بالهند

بصمات إيرانية في «مجزرة بغداد»... ومطالبات بالمحاسبة

الرئيس العراقي: الهجوم على المتظاهرين «اعتداء إجرامي»

قادة «الحشد» يعترفون بالأوضاع الصعبة بعد العقوبات الأميركية

شبح التدخل الدولي يخيم على العراق بعد فشل الحكومة في حماية المظاهرات

بعد 57 عاماً معاً... إيطالي يلحق بزوجته بعد 10 دقائق من وفاتها

كوريا الشمالية تجري «تجربة مهمة» بموقع إطلاق أقمار صناعية

وزير الدفاع الأميركي: لا أستطيع «حالياً» اعتبار جريمة فلوريدا عملية إرهابية

«آخر زيارة» يحصد جائزة لجنة التحكيم لمهرجان مراكش

إيران تكشف عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي قريباً

المدينة

"جوشوا" يهزم "رويز" ويستعيد لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة

وزير التعليم للمعلمين: "لا تقلقوا وتستحقون الأفضل.. ونحن معكم وندافع عن حقوقكم"

"مدني المدينة" يكشف أسباب انفجار محطة وقود

70 ألفا من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع الخاص

"غوميز" و"البروفيسور" أغرب أسماء للصقور بمهرجان الملك عبدالعزيز

صحة مكة تطلق بوابتها الإلكترونية الجديدة

"الأحوال المتنقلة" تقدم خدماتها في 98 موقعاً بالمناطق

بحجة الجوع.. رجل يقتل امرأة ويتناول دماغها مع الأرز

"الصحة العالمية" تشيد بالخطوات المتقدمة للمملكة في مكافحة التبغ

آل الشيخ: "حادث فلوريدا" لا يمثل الشعب السعودي

تواصل الاحتجاجات في لبنان للمطالبة بحكومة مستقلة

أمين العاصمة المقدسة يتفقد مشروع مدينة السيارات بالعكيشية