تفاصيل وفاة الشيخ فوزى السعيد في مصر

توفي فجر اليوم الأحد، الداعية السلفي الشيخ فوزي السعيد إمام وخطيب سابق بمسجد التوحيد في رمسيس بعد تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 74 عامًا .

وأفادت مصادر مقربة من عائلة الراحل بأن الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وسيفتح باب العزاء ثلاثة ايام.

من جهتهم، نعى مشايخ السلفية والإسلاميين في مصر الداعية المعروف، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم اهله الصبر والسلوان، اثر نبأ الوفاة المفجع.

الشيخ فوزي السعيد يعد من كبار شيوخ ودعاة السلفية بمصر، وكان يعمل مهندسًا بإحدى شركات القاهرة الكبرى، كما أنه مؤسس وخطيب مسجد "التوحيد" الشهير بشارع رمسيس، بحي غمرة، في قلب القاهرة.

وفي وقت سابق، توفيت ابنة السعيد وهو معتقل داخل السجون المصرية ، وأصيب بالفشل الكلوي وتدهورت صحته حتى قال الأطباء أنه يعيش بربع كلية فقط وخرج بعدها وظل متأثرا بمرضه إلى أن توفاه الله اليوم.

وعند الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب، كان السعيد من الرافضين لذلك، وشارك بقوة في اعتصامات مؤيدي الشرعية بميداني "رابعة" و"النهضة".

