ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

أمير قطر يعزي ترامب ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:09 - 08 ديسمبر 2019
ترامب و امير قطر ترامب و امير قطر
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة تعزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الهجوم الذي نفذه طالب سعودي في قاعدة جوية بولاية فلوريدا، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص بينهم المنفذ.

وذكرت وكالة الانباء القطرية الرسمية "قنا"، أن الأمير تميم بعث برقية تعزية إلى ترامب وتمنى فيها الشفاء العاجل للمصابين".

وأعلنت السلطات الأمريكية أن أربعة اشخاص قتلوا في هجوم استهدف قاعدة جوية في فلوريدا مساء الجمعة، على يد الطالب العسكري السعودي محمد سعيد الشمراني، البالغ 21 عاما والذي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات