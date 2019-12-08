أمير قطر يعزي ترامب ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة تعزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الهجوم الذي نفذه طالب سعودي في قاعدة جوية بولاية فلوريدا، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص بينهم المنفذ.

وذكرت وكالة الانباء القطرية الرسمية "قنا"، أن الأمير تميم بعث برقية تعزية إلى ترامب وتمنى فيها الشفاء العاجل للمصابين".

وأعلنت السلطات الأمريكية أن أربعة اشخاص قتلوا في هجوم استهدف قاعدة جوية في فلوريدا مساء الجمعة، على يد الطالب العسكري السعودي محمد سعيد الشمراني، البالغ 21 عاما والذي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة.