الاتصالات تصدر تقريرها لشهر نوفمبر ..

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرا تضمن ابرز انجازاتها خلال شهر نوفمبر تشرين ثان المنصرم على صعيد قطاعات عملها الثلاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد .

وذكرت الوزارة في تقريرها أن شهر نوفمبر الماضي شهد العديد من الانجازات والاعمال في مقدمتها اطلاق مبادرة أثر الالعاب الالكترونية على المجتمع الفلسطيني تحت شعار (# مش_ مجرد_ لعبة) .

وتم خلال الشهر الماضي متابعة تشغيل خدمة تسديد المعاملات الحكومية من المستحقات، وتشغيل نظام السندات الحكومية وربطه مع انظمة الوزارات المالية لتحصيل للرسوم.

واوضحت الوزارة في تقريرها انه تم نشر استشارة عامة حول نموذج تقديم خدمات الانترنت من خلال خطوط النفاذ BSA ، وكذلك تم البدء بإعداد مسودة الخطة التشغيلية للوزارة للعام 20200

ونوهت الوزارة في تقريرها الى افتتاح نقطة بريد فرعي في مقر المديرية العامة للشرطة " الجوازات " لخدمة العاملين في الشرطة و الأمن الوطني، كما تم عقد عدة اجتماعات عمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات لتعزيز التحول الالكتروني، إضافة الى المشاركة في أعمال عدد ((3 من اللجان الخارجية مع المؤسسات في مجال عمل الوزارة .

وبين التقرير أنه تم عقد 4 ورشات عمل لشرح نظام السداد من المستحقات للوزارات والمؤسسات التي ستطبق المنظومة واخرى لعرض خدمة ادارة رخص وحدات اضافة إلى ورشة عمل حول الأمن البريدي والخدمات الإلكترونية للبريد.

واعلنت الوزارة انه تم الانتهاء من تطوير العديد من الخدمات والبرامج منها : خدمة ادارة رخص وحدات WIFI ، والية استخدام نظام الدخول الموحد في التحقق من الحسابات في تطبيقات الهواتف الذكية، وكذلك نظام ادارة معارض ومحلات بيع وصيانة الهواتف المحمولة، بالإضافة الى وضع آلية لربط نظام تسجيل الدخول الموحد مع اطار العمل( Laravel)، وأيضا متابعة تطوير منظومة الصلاحيات الخاصة بعمليات الاستعلام عن البيانات الحكومية عبر قاعدة البيانات المركزية "تكامل" .

وذكرت الوزارة انه تم خلال الشهر الماضي تقييم ومتابعة طلبات الوزارات الخاصة بخدمة الـ BSA حيث تم تركيب ورفع سرعة خط عدد(10)، كما تم تقييم ومتابعة طلبات الوزارات الخاصة بخدمة الـ VPN ، فيما تم تجهيز خوادم افتراضية عدد(1) وتجهيز نطاقات البريد الالكتروني عدد(1)، وانجاز (52) طلباً للدعم الفني وارد ضمن نظام طلبات الدعم الفني.

واشارت الوزارة إلى أن عدد عمليات الاستعلامات عن البيانات الحكومية بلغ (17,20) مليون عملية استعلام، في حين بلغ عدد مرات استخدام التسجيل الموحد (1.8) مليون مرة .

ونوه التقرير إلى انه تم منح 16 موافقة للمواقع الراديوية تشمل (انشاء ، تشغيل ، تعديل) وتم ربطها مع منظومة GIS، وكذلك تم اصدار عدد 13 رخصة وموافقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا .

كما تمت الموافقة على حملة سرعات خط النفاذ، واعتماد رخصتين تقديم خدمة نقل وتداول البريد السريع، وفحص فلترة الشبكات بواقع (76) شبكة من المواقع الاباحية. واشارت الوزارة الى انه تم صرف المنحة الأميرية القطرية لعدد (70,000) مستفيد في جميع مكاتب البريد على مدار 5 أيام.

وبين التقرير انه تم تقديم خدمات مالية ومصرفية حيث بلغ معاملات المقبوضات (12,970) معاملة فيما بلغت معاملات المسحوبات عدد (3,747) معاملة ، ومعاملات صرف الرواتب (38,814)،معاملة، اما عدد معاملات الخدمات البريدية (بعائث وطرود وصناديق مخصوصة) فبلغت عدد (4,048) معاملة .

وقالت الوزارة في تقريرها انه تم استقبال (2,200) استفسار وطلب دعم فني للمواطنين من خلال الاتصال على الرقم المجاني ( (1800-101-102 وتم استقبال عدد (4) شكاوى تم معالجتها في مجال عمل الوزارة.

وقالت الوزارة انه تم خلال الشهر الماضي تنفيذ عدة انشطة تثقيفية من بينها تنظيم محاضرة تثقيفية حول مخاطر المخدرات بالتعاون مع وزارة الصحة والتوجيه السياسي. وتنظيم لقاء حول " تطبيق الجودة الشاملة " واختتام دورة " تحليل البيانات "استفاد منها ( (15 موظفاً من المؤسسات الحكومية، إضافة الى تدريب عدد من الخريجين في مجال عمل الوزارة..