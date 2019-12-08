تشييع جثمان الشهيد "أبو دياك في الاردن عصر اليوم

من المقرر ان تشييع جماهير شعبنا اليوم الاحد ، جثمان الشهيد سامي أبو دياك في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن سلمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر جسر الملك حسين الجمعة الماضية.

وسينقل جثمان الشهيد المتواجد في مستشفى مدينة الحسين الطبية لدفنه في مقبرة صويلح، وذلك بعد صلاة العصر في مسجد الملك حسين بن طلال، ومن ثم سيتم فتح بيت عزاء للشهيد في ديوان سيلة الظهر في العاصمة الأردنية عمان.

وكانت سلطات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد أبو دياك، ورفضت تسليمه لعائلته، ودفنه في مسقط رأسه في بلدته سيلة الظهر جنوب جنين، وذلك بعد أن رفضت سابقاً طلبه بالإفراج عنه رغم تيقنها من أنه وصل إلى ساعاته الأخيرة.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين (51) شهيداً في ثلاجاتها، منهم أربعة أسرى، وهم: عزيز عويسات، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح.

يذكر أن الأسير سامي أبو دياك والبالغ من العمر (36 عاما) قد استشهد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي في السادس والعشرين من الشهر الماضي، بعد عملية قتل بطيء تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله بفعل إجراءات التعذيب التي تمارسها إدارة معتقلات الاحتلال ومنها سياسة الإهمال الطبي المتعمد.