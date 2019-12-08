كوريا الشمالية تتحدى واشنطن وتجري تجربة نوعية

أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، إجراء تجربة مهمة للغاية، في موقع كانت قد وعدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على إغلاقه خلال المحادثات الأخيرة بينهما، موضحة أن هذه التجربة من شأنها تغيير الوضع الاستراتيجي للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن مناورات جرت في موقع "Sohae" لإطلاق الصواريخ، وأن التجربة أسفرت عن نتائج إيجابية، ولم تكشف عن نوع الأسلحة والذخائر التي استخدمت في المناورات.

تأتي هذه التجربة بعد مباحثات بين كوريا والإدارة الأمريكية برئاسة ترامب والتقائهما للمرتين ، واتفق الطرفان في اللقاء الأول على نزل الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لكنهما فشلاً في التوصل لاتفاق في القمة الثانية، ووصلت المفاوضات لطريق مسدود.