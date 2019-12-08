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نادي الأسير ينعى المناضلة والأسيرة المحررة عطاف أحمد يوسف

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:31 - 08 ديسمبر 2019
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
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نعى نادي الأسير والأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المحررين في الوطن والمهجر ببالغ من الحزن والأسى المناضلة عطاف أحمد يوسف "أُم حسن" والتي وافتها المنية الليلة الماضية.

وقال نادي الأسير إن المناضلة عطاف أحمد يوسف وهي من قرية الجانية قضاء رام الله، أسيرة محررة اُعتقلت عام 1979م، على خلفية مقاومتها للاحتلال، وحُكم عليها بالسّجن المؤبد، إلى أن أُفرج عنها في عملية تبادل جرت بين الاحتلال وحركة التحرير الوطني فتح عام 1983م، وهي زوجة الشهيد عبد المنعم قطامي.

وسيتم تشيع جثمان المناضلة "أُم حسن" من مستشفى رام الله اليوم الأحد وثم مواراتها الثرى في قرية الجانية بعد صلاة ظهر اليوم.

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