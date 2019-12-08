قصف غزة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

خلال اقل من ساعة فجر اليوم الاحد، تصدر هاشتاق #غزة_تحت_القصف، موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، والذي بدء التغريد عليه مع بدء الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مواقع المقاومة في قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي فجر اليوم، سلسلة غارات جوية على مواقع للمقاومة، تركز في محافظة الشمال، محدثاً أصوات انفجارات ضخمة.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء على خلفية إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة من قلب قطاع غزة، حيث دوت صافرات الإنذار في المكان، وهرب المستوطنون الى الملاجئ.

محبة النبي، كتبت على الهاشتاق على حسابها الخاص : #غزة_تحت_القصف ،

الآن غزة تتعرض للقصف الإسرائيلي في عدة مواقع مختلفة من القطاع، اللهم سلم سلم والطف بغزة.

الإحتلال سيبقى إحتلال ومجرم دوما وينقض العهد كل مرة يعلن فيه هدنة

اللهم عليك بالصهاينة المعتدين اللهم رد كيدهم في نحورهم

اللهم سدد رمي مجاهدينا