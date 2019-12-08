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هنية يصل تركيا في زيارة هي الأولى منذ انتخابه رئيساً لحماس

  • فلسطين اليوم - غزة-تركيا
  • 09:29 - 08 ديسمبر 2019
هنية في تركيا هنية في تركيا
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وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ، العاصمة التركية "اسطنبول"  على رأس وفد من الحركة، بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة ايام ، لبحث العديد من القضايا وعلى رأسها ملف التهدئة .

واستقبل هنية والوفد المرافق له نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري وعدد من قيادة المكتب السياسي له في اسطنبول.

هنية الذي غادر قطاع غزة الاسبوع الماضي للقاء المخابرات المصرية ، والبدء بجولة خارجية كان برفقة عضو المكتب السياسي خليل الحية ونزار عوض الله، فيما ظهر في استقباله، أعضاء المكتب السياسي صالح العاروري وموسى أبو مرزوق، وماهر صلاح وحسام بدران.

وقال مصدر فلسطيني ان جولة إسماعيل هنية واعضاء المكتب السياسي ، جاءت موافقة السلطات المصرية على المغادرة ، وستستغرق عدة شهور.

وستكون هذه الجولة الخارجية الأولى لهنية، بعد انتخابه رئيسا لحماس، في مايو/أيار 2017.

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