فيديو للاعب قطري وسعودي يرمم ما أفسدته السياسة ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اثار الفيديو الذي نشره النجم هتان باهبري، قائد خط وسط منتخب السعودية بعد فوز المنتخب السعودي "الأخضر" وصوله إلى نهائي بطولة "خليجي 24"، الذي سيجمعه بالبحرين على استاد خليفة بن عبد الله بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد.

الفيديو الذي نشره النجم هتان باهبري على "إنستغرام" يظهر فيه راكباً إحدى السيارات برفقة النجم أكرم عفيف مهاجم منتخب قطر، وأفضل لاعب في آسيا لعام 2019، في أثناء تجولها معاً في العاصمة الدوحة.

النجم أكرم عفيف مهاجم منتخب قطر وجه حديثه لهتان باهبري بقوله: "أبارك لكم الفوز بمواجهة نصف النهائي، وأتمنى حصولكم على لقب بطولة كأس الخليج بإذن الله تعالى"، لتسارع الجماهير الخليجية إلى إعادة نشر التسجيل المصور.

واعتبرت الجماهير في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن التسجيل المصور الذي نشره قائد خط وسط منتخب السعودية أمر رائع للغاية، لأنه أظهر الروح الرياضية الكبيرة التي يتمتع بها النجم أكرم عفيف، فيما أوضح البقية أن الرياضة تجمع ما تفرّقه الأمور السياسية.