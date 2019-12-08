خاشقجي يمنع تدريب واشنطن للمخابرات السعودية

رفضت الولايات المتحدة الامريكية ، تدريب عناصر من المخابرات السعودية، بسبب قضية مقتل جمال خاشقجي.

واكدت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة الماضية ، أن الخارجية الأمريكية رفضت مؤخراً مقترحاً بتدريب جهاز المخابرات السعودي، الذي كان نائب رئيسه أحد أبرز المتهمين بقتل خاشقجي، وهو العميد أحمد عسيري، موضحة أن الرفض الأمريكي سببه مخاوف من تنفيذ عمليات سرية خارجة عن القانون مثل عملية قتل خاشقجي.

وبينت صحيفة واشنطن بوست ، في تقرير للكاتب ديفيد إغناطيوس، إن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت مقترحاً من شركة "دينكورب" لتدريب المخابرات السعودية؛ "خوفاً من عدم وجود الضمانات المناسبة لمنع عمليات متهورة وخارجة على القانون مثل جريمة قتل وتقطيع الصحافي جمال خاشقجي (2 أكتوبر 2018)".