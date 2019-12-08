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جامعة بيرزيت الأولى فلسطينيا و240 عالميا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:24 - 08 ديسمبر 2019
جامعة بيرزيت جامعة بيرزيت
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تصدرت جامعة بيرزيت في المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الفلسطينية، في حين حصلت على المرتبة الـ240 على مستوى العالم للعام الجاري، حسب تصنيف "UI Green Metric" العالمي الذي يصنف الجامعات.

واعتبرت جامعة بيرزيت ان هذا التصنيف يأتي بناءً على معايير تعبر عن مدى اهتمام الجامعات بالقضايا المتعلقة بالتنمية المجتمعية والاستدامة البيئية، ومدى التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة، وحرصها على زيادة الوعي ضمن نشاطاتها داخل الحرم الجامعي والمجتمع.

وحافظت بيرزيت على تصدرها الجامعات الفلسطينية في هذا التصنيف، وحققت قفزة في تصنيفها بعد أن كانت العام الماضي في المرتبة 305.

ويشار الى ان التصنيف يعتمد على 6 معايير رئيسية تهتم بقياس عدد من المؤشرات هي: بيئة العمل والبنية التحتية في الحرم الجامعي، والطاقة والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والاستخدام الأمثل للمياه، ومدى الاهتمام في الاستدامة البيئية في مجال التعليم، وطرحها لمساقات متخصصة بالبيئة والتنمية المستدامة ضمن برامجها الأكاديمية، وفي مجال وسائل المواصلات والتنقل داخل الحرم الجامعي.

 

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