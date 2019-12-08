حظيت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 8/12/2019 بارتفاع طفيف في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتحظى أسعار العملات باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 8/12/2019 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4600 دولار/ شيكل

4.8750 دينار / شيكل

3.8350 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.1000 يورو/ دينار

بیع

3.4900 دولار/ شيكل

4.9350 دينار / شيكل

3.8650 يورو/ شيكل

0.7095 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار