منخفض جوي يضرب فلسطين: أمطار غزيرة وتحذيرات من خطر التزحلق

تتأثر الأراضي الفلسطينية اليوم الأحد 8/12/2019، بمنخفض جوي، تتساقط فيه أمطار محلية فوق مختلف المناطق، حيث ستكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية .

وذكر موقع طقس فلسطين أن الجو يكون اليوم غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق.

وستسقط الأمطار اعتباراً من ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا تسقط زخات من الامطار على مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قويه احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وهذه الليلة يكون الجو غائم وبارد وماطرا على فترات على مختلف المناطق والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا, والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قويه احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وغدا الاثنين، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائم وبارد وماطرا على فترات على مختلف المناطق والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

والثلاثاء، يكون الجو غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو غائم جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، شدة سرعة الرياح، تدني مدى الرؤيا الأفقية، خطر التزحلق على الطرقات.