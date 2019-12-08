نتنياهو يطالب باجراء انتخابات على رئيس الحكومة وعدم اللجوء لانتخابات ثالثة

ذكرت مصادر اسرائيلية ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتناهو طالب باجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة في ظل الازمة السياسية التي تعصف بـ"اسرائيل".

وأوضح نتنياهو أنه لا يزال مهتما بتشكيل حكومة وحدة، لكن في حال لم ينجح الامر :"هناك امر واحد يجب القيام به لمنع اجراء انتخابات غير ضرورية للكنيست- لاجراء انتخابات مباشرة للكنيست بيني وبين بيني غانتس".

وأضاف نتنياهو انه "في ازرق ابيض يقولون انهم يعرفون ما الذي يريده الشعب، اذا انا أؤيد ما يريده الشعب، وليس احد آخر- أيضا ليس الاعلام".

كما هاجم نتنياهو قادة تحالف "ازرق ابيض" واتهمهم باحباط الجهود لاقامة حكومة وحدة وطنية.