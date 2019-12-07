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اللحام: حلم الانتخابات الداخلية تراجع والميناء العائم وهم كبير وليس له أي ضمانات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:46 - 07 ديسمبر 2019
الاعلام الفلسطيني ناصر اللحام الاعلام الفلسطيني ناصر اللحام
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قال الإعلامي الفلسطيني ناصر اللحام إن حلم الانتخابات الفلسطينية يتراجع، داعياً إلى حسم موعد الانتخابات حتى لا يدخل المواطن الفلسطيني في دوامة الصراعات والانقسام.

وأوضح اللحام خلال لقاء معه على قناة معا الفضائية أنّ التفاعل مع موضوع الانتخابات يشهد تراجع من قبل العديد من الفصائل والنخبة السياسية والشارع الفلسطيني، مشيراً إلى ان ما يحدث الآن هو سجال قاسي جداً.

وعن حل الدولتين، اوضح أن خيار حل الدولتين تلاشى بشكل كبير، مشيراً إلى ان قرار البرلمان الامريكي ان حل الدولتين أفضل لا قيمة له مطلقاً.

وعن ما تردد حول انشاء ميناء عائم في قطاع غزة، يرى اللحام أنّ ذلك مجرد حلم هائم من دون ضمانات دولية ولا محلية، وما جرى هو مجرد طرح إسرائيلي استمعنا له من الصحافة العبرية، مشيراً إلى ان الميناء أحدث نقاش وسجال فلسطيني على شيء وهمي، وللأسف التفاعل الداخلي تحطيمي.

 

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