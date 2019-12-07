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سيدة مصرية تلقي نفسها من الطابق السادس بسبب زوجها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:23 - 07 ديسمبر 2019
جثة (صورة من الانترنت) جثة (صورة من الانترنت)
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القت سيدة مصرية نفسها من الطابق السادس محل سكنها بعقار في منطقة "العصافرة قبلي" شرقي الإسكندرية، وفقاً لبيان شرطي.

وتلقت الشرطة المصرية في الاسكندرية بلاغاً يفيد بسقوط سيدة من شرفة الطابق السادس في عقار بمنطقة العصافرة قبلي.

وتبين من الفحص وجود جثة "ك.أ" 52 عاما، ربة منزل، لديها 4 أبناء، أسفل العقار في الشارع وبها كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقلها إلى المشرحة.

وذكرت مصادر في عائلة السيدة انها كانت تمر بظروف اجتماعية سيئة، إضافة إلى أنها كانت تمر بحالة اكتئاب وحالة نفسية سيئة بسبب طلاقها من زوجها.

واشارت المصادر إلى أن انها حاولت الانتحار 4 مرات قبل ذلك بتناول عقاقير سامة وإلقاء نفسها من الشرفة.

 

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