ابو عبيدة: الاحتلال يصب الزيت على النار وصبرنا لن يطول

حمَّلت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، مشددةً على أن ما يجري في الاقصى سيكون مقدمة وسببٌ لانفجارٍ قادمٍ في وجه الاحتلال، وصبٌّ للزيت على النار.

وقال أبو عبيدة الناطق في تصريحات على قناة تيلجرام :"إن ما حدث مؤخراً ويحدث في المسجد الأقصى المبارك من اعتداءاتٍ واستفزازاتٍ وممارساتٍ خطيرة ضد المصلين ورواد المسجد؛ لهي مقدمةٌ وسببٌ لانفجارٍ قادمٍ في وجه الاحتلال، وصبٌّ للزيت على النار.

وحمَّل الاحتلال الاسرائيلي المسئولية الكاملة عن استمرار الاعتداءات تجاه المسجد الاقصى المبارك قائلاً "إنّ صبرنا عليها لن يكون طويلاً".