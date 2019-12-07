النائب الخضري يكشف أرقاماً خيالية لخسائر قطاع غزة من جراء الحصار

أعلن النائب جمال الخضري رئيس الهيئة الشعبية لمواجهة الحصار أن خسائر قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي الجائر ارتفعت بشكلٍ كبيرٍ، إذ بلغت حوالي 100 مليون دولار شهريا.

وأوضح الخضري ان الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي مست جميع القطاعات الحيوية (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات).

وذكر أن القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش جميعها تضررت بشكل كبير من استمرار الحصار واغلاق المعابر، وحرمانهم من العديد من المواد، مشيرا إلى ان اعمالهم تقلصت بنسبة 80‎%‎ من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار.

وأشار إلى أن ما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية، "تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية.