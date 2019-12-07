انتكاسة جديدة في سعر صرف الليرة السورية.. الدولار يهرب الى لبنان؟

لايزال سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي يشهد انخفاضاً كبير، وصل الى مستويات قياسية منذ تاريخ الاحداث السورية، إذ وصل سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي حوالي 980 ليرة.

وأشار مختصون أن أسباب انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للعقوبات الامريكية التي تضرب باطنابها في الاقتصاد السوري، إضافة للأحداث السياسة التي تعصف بالمنطقة، ولاسيما الازمة اللبنانية وتضرر حركة التجارة بين لبنان سوريا، بسبب الانهيارات الحاصلة على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكية نتيجة الازمات السياسية والاقتصادية اللبنانية.

وكشفت مصادر مصرفية ان سبب انهيار الليرة السورية يعود إلى تهريب الدولار من داخل سوريا إلى لبنان والذي تقوم به بعض المجموعات التي تحاول الاستفادة المادية من ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، من خلال بيع الدولار في السوق السوداء.

وأشارت المصادر الى ان مهربين قبل الازمة اللبنانية كانوا يهربون الدولار الأمريكي من لبنان الى سوريا، غير أنهم وبعد الازمة اللبنانية وشح الدولار في لبنان أخذوا يهربون الدولار الأمريكي من سوريا الى لبنان ما أدى الى تدهور العملة السورية.

وعمليات التهريب هذه بدأت تضرّ كثيراً بالاقتصاد السوري مما سيدفع الحكومة السورية حتماً إلى ضبط الحدود الشرقية، بسبب ضبط حالات تهريب الدولار من سوريا الى لبنان.

يذكر أن ترابط اقتصادي كبير يربط بين كلٍ من سوريا ولبنان ليس فحسب بسبب الوحدة الجغرافيا، ولكن أيضا نتيجة وجود ما يقارب المليون ونصف مليون سوري في لبنان، وهو ما يُشكّل عنصر ترابط قوي بين الإقتصادين.

وتتوقع المصادر أن يبقى الاقتصاد السوري يتأثر بالاقتصاد اللبناني على وتيرة الازمة الاقتصادية التي تعصف في لبنان، سيطال حكما العمال السوريين، وبالتالي فإن مداخيلهم ستقل مما يفرض استفحال الأزمة وزيادة التداعيات السلبية على أهل وأقارب العمال في سوريا.