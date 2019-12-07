شاهد: اعلامية عربية تهاجم صدام حسين

هاجمت الممثلة والإعلامية الكويتية مي العيدان، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك خلال ظهورها في مقطع فيديو نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

مي العيدان سيرة صدام حسين ما تخوف الكويتيين لأن فرحنا وشقنا شنقه https://t.co/BRo5HusV7L عبر @YouTube — مي العيدان (@mayal3eidan) December 6, 2019

وقالت العيدان، إن الشعب الكويتي لا يخشى سيرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كما يظن البعض، خاصة أنهم شاهدوا شنقه على يد الغزو الأمريكي عام 2006.

وأضافت في مقطع الفيديو: "بدي أقول شيء لسيئ الذكر هذا صدام حسين.. سيرته ما ترعبنا لإن إحنا فرحنا وشفنا شنقه، وإنت شخص كلك سيئات ما إلك حسنات".

وفي وقت سابق، هاجمت مي العيدان المشجعين الأردنيين الذين هتفوا باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أثناء مباراة الأردن والكويت ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

ووصفت المشجعين الأردنيين الذين قاموا بترديد اسم صدام حسين بـ“الفئة الحقيرة“، وذلك خلال فيديو نشرته تزامنا مع الحادثة التي أثارت جدلا واسعا.

واختتمت العيدان حديثها بالقول: "يلعن ابوكم على أبو صدام حسين مطرح ما راح عساه إن شاء الله في قاع الجحيم يتمتع ويذوب وإن شاء الله يكون من الفئة كل ما جلده يحترق يطلعله جلد جديد على الناس اللي قتلهم وعذبهم".