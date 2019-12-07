تفاصيل مرض تركي آل الشيخ ورحلة علاجه في أمريكا

أفادت صحيفة ”سبق“ السعودية بأن المستشار تركي ال الشيخ، سيجري فحوصات طبية لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس يقع في منطقة قريبة من الغدة.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من آل الشيخ أن حالته الصحية مطمئنة، وسيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي.

وكان آل الشيخ كتب عبر "تويتر"، الأربعاء، في ما يشبه رسالة وداع قبل سفره الذي يُعتقد أنه إلى الولايات المتحدة الأمريكية: ”اذا فيه شي اتمناه وأتمنى تتأكدوا منه اني كل همي رضاكم وسعادتكم وان كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في اثبات موهبته، سامحوني اذا مقصر لكن اعرفوا ان هدفي سعادتكم“.

وأوضحت مصادر مقربة أنه "رغم ذلك فهناك بعض المؤشرات على عدم خطورة مرض تركي آل الشيخ"، حيث لايزال حسابه نشطا في الترويج لبرامج الترفيه التي يديرها.

وكتب في آخر تدوينات الحساب بتويتر: ”‏جاهزين للمتعة والإثارة ومساندة أبطال السعودية في بطولة ببجي العالمية؟!، مع أبطال سعوديين تأهلوا وراح يقابلون نجوم العالم في اللعبة".

وأضاف آل الشيخ في تغريدته الأخيرة: "ننتظركم ١٢- ١٤ ديسمبر، وراح ننقل مباراة الهلال والترجي على أضخم الشاشات"، الأمر الذي طمأن جمهوره على حالته الصحية.