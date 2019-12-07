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تظاهرة في الداخل المحتل ضد العنف والجريمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:01 - 07 ديسمبر 2019
ارشيفية ارشيفية
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شارك عشرات المواطنين في مدينة شفاعمرو في أراضي الـ48، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة، على خلفية قتل الطالب عادل خطيب الأربعاء المنصرم.

وأقيمت الوقفة الاحتجاجية على دوار عين عافية في المدينة، بمشاركة طلاب مدرسة الشاملة (ج) وعدد من أهالي شفا عمرو بالداخل المحتل.

وتشهد المدن والبلدات الفلسطينية في أراضي الـ48 احتجاج وتظاهرات واسعة ضد العنف وتواطؤ شرطة الاحتلال "الإسرائيلية"، على شكل تظاهرات واعتصامات في مختلف المناطق، تضمّنت إغلاقًا للشوارع الرئيسية.

الجدير بالذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل ارتفعت إلى 88 قتيلا بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري، في حين بلغ عدد الضحايا في العام الماضي 76 مواطنا.

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