أهداف ريال مدريد واسبانيول ضمن الجولة الـ16 من الدوري الاسباني

أنهى لاعبي ريال مدريد مباراتهم ضد اسبانيول مساء اليوم السبت بفوز مهم بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وقد تمكن الفرنسيين رافائيل فاران وكريم بنزيما بتسجيل هدفي اللقاء في الدقيقتين (37) و(79) على الترتيب.

وبعدما تمكن الريال من تحقيق الفوز في الجولة الـ16 رفع رصيده إلى 34 نقطة متصدرًا ترتيب جدول الدوري الاسباني لكرة القدم بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.

تشكيلة ريال مدريد

بدأ المدر زين الدين زيدان بتشكيلة (4/3/3) وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - رافايل فاران - سيرجيو راموس - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – كاسيميرو - توني كروس

خط الهجوم: رودريغو سيلفا دو غويس - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

تشكيلة اسبانيول

وبدأ مدرب اسبانيول بابلو ماشين تشكيلة فريقه (3-1-4-2) وجاءت على النحو التالي:

حارس المرمى: دييغو لوبيز

خط الدفاع: دافيد لوبيز سيلفا - بيرناردو ايسبينوسا - فيرناندو كاليرو

خط الوسط: مارك روكا - فيكتور غوميز - استيبان غرانيرو - سيرجي داردير - ديداك فيلا

خط الهجوم: وو لي - جوناثان كاييري

وشهد لقاء المباراة ندية كبيرة وقوية بين ريال مدريد واسبانيول انتهت بفوز الملكي بهدفين نظيفين بأقدام الفرنسيين المدافع رافائيل فاران والمهاجم كريم بنزيما.