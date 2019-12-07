رابط المعاينة للكليات الاهلية في العراق

أطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية، اليوم السبت، رابطًا مباشرًا لمعاينة الكليات الأهلية للعام 2019 2020، لجميع طلاب وطالبات المسجلين للكليات الأهلية المحلية في كافة المحافظات. للمعاينة اضغط هنـــا

وأوضحت الوزارة أنه سيتم غلق بوابة التقديم الالكترونية لكليات الأهلية، الساعة 12 ، مطالباً من جميع الطلاب المتأخرين الاسراع في التقديم، والتأكد من وجود أسمائهم في رابط المعاينة قبل إغلاق البوابة الالكترونية.

وبينت الوزارة أنه سيكون يوم الأحد المقبل تفعيل خيارات القبول من اقرب مركز ارشادي للطلبة المقبولين فقط وبعدها يبدء صعود طلبة الاحتياط تدريجياََ.

رابط المعاينة للكليات الاهلية مرفق الآن داخل هذه الصفحة، وبإمكانكم الدخول إليه والتوصل إلى المعلومات التي تريدونها وحول التخصص المطلوب في الجامعات العراقية.

في سياق آخر، وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين على بدء الدراسة في الجامعات العراقية، إلا أن الطلاب الجدد في المراحل الأولى لم يتمكنوا من الانتظام في الدوام بسبب التداعيات التي رافقت الاحتجاجات العراقية منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يشار إلى ان نسبة مهمة من طلاب هذه المرحلة هم من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم العشرين عاما، قرروا الانضمام إلى التظاهرات التي تحوّلت فيما بعد إلى اعتصامات وإضراب عن الدوام شمل تعطيل كليات وجامعات في بغداد والمحافظات الجنوبية.