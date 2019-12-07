تفاصيل آلية وسعر رحلات العمرة من غزة إلى المملكة السعودية

تواصل السلطات المصرية للعام الثاني على التوالي السماح لجمعيات الحج والعمرة في قطاع غزة بتسيير رحلات العمرة من غزة إلى المملكة العربية السعودية حيث أعلنت جمعية الحج والعمر عن موعد تنظيم رحلات العمرة لعام 2019-2020

رئيس الجمعية عوض أبو مذكور أوضح أن السلطات المصرية سمحت هذا العام بتسيير رحلات العمرة مبكرًا عن العام الماضي متمنيًا بأن يتميز هذا الموسم عن الموسم الماضي وأن يزداد عدد المعتمرين هذا العام.

رئيس جمعية الحج والعمر عوض أبو مذكور أوضح خلال لقاء مع "فلسطين اليوم" عن آلية وتفاصيل رحلات العمرة لهذا العام (2019-2020).

تتويج للقاءات

وقال أبو مذكور: "إن السماح بتسيير رحلات العمر من غزة إلى المملكة السعودية جاء تتويجًا للقاءات واجتماعات أجرتها الجمعية ووزارة الأوقاف مع الجهات المسؤولة في جمهورية مصر العربية".

وأضاف: "تم الاتفاق على تسيير رحلة كل أسبوعين تقل نحو 532 معتمرًا وستكون الآلية المتبعة هو نقلهم بريًا عبر حافلات نقل مباشرة تجاه مطار القاهرة ثم إلى مطار جدة، كما ان بعض الرحلات ستكون عن طريق الخطوط الجوية الفلسطينية.

وأشار إلى أن البرنامج المتفق عليه مع المملكة العربية السعودية لبقاء المعتمر هو 14 يومًا فقط ثم العودة عبر الطريق الذي جاء منه المعتمر.

وعن عدد الرحلات قال: "تم الاتفاق مع الجانب المصري على تسيير رحلة كل أسبوعين على أن تقل كل رحلة 532 معتمرًا، وستبدأ الرحلة الأولى بتاريخ (2019/12/15) أما الرحلة الثانية ستنطلق بتاريخ (2019/12/29).

رحلة العمر الماضية

ولفت إلى أن العام الحالي يختلف من حيث عدد المعتمرين والرحلات عن العام الماضي حيث بدأت رحلات العمر بداية شهر 3 /2019 أما هذا العام سنبدأ من منتصف شهر نوفمبر 2019.

كما أن العام الماضي كانت الرحلات تنظم كل أسبوع أما هذا العام كل أسبوعين، إضافة إلى أن عدد المعتمرين العام الماضي في الرحلة الواحدة كان 800 معتمر أما العام الحالي يبلغ 532 معتمر، واستمر تسيير رحلات العمرة العام الماضي 3 شهور أدى خلالها نحو 9 آلاف شخص مناسك العمرة، متمنيًا هذا العام أن يزداد العدد والوقت.

وعن سعر العمرة أشار إلى أن تكاليف رحلة العمر لهذا العام (2019-2020) تصل إلى 890 دينار أردني.

ومن الجدير ذكره أن رحلات العمرة تم استئنافها العام الماضي بعد حرمان مدة 4 سنوات بسبب الأوضاع الأمنية المؤسفة في شبه جزيرة سيناء ومحاربة الجيش المصري للإرهابيين.