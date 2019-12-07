ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إضراب شامل الاثنين المقبل في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 16:09 - 07 ديسمبر 2019
اضراب شامل اضراب شامل
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

من المقرر أن يكون بعد غد الإثنين، اضرابا شاملا للتصدي للهجمة الاستيطانية، التي تستهدف مدينة الخليل وبلدتها القديمة.

ووفق بيان لحركة "فتح"، فإن استهداف الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي الشريف والاستيلاء على الأراضي في شمال المحافظة وجنوبها، تدلل على أن هناك قرارًا سياسيًا من حكومة اليمين المتطرف بالهجوم على الخليل، وتهويد البلدة القديمة، استكمالاً لمخطط التهويد ومحاولة تغيير الحقائق التاريخية على الأرض.

الجدير بالذكر أن نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال، أعطى الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لبناء حي استيطاني في سوق الخضار القديم "الحسبة" بمدينة الخليل المحتلة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات