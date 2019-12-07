إضراب شامل الاثنين المقبل في الخليل

من المقرر أن يكون بعد غد الإثنين، اضرابا شاملا للتصدي للهجمة الاستيطانية، التي تستهدف مدينة الخليل وبلدتها القديمة.

ووفق بيان لحركة "فتح"، فإن استهداف الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي الشريف والاستيلاء على الأراضي في شمال المحافظة وجنوبها، تدلل على أن هناك قرارًا سياسيًا من حكومة اليمين المتطرف بالهجوم على الخليل، وتهويد البلدة القديمة، استكمالاً لمخطط التهويد ومحاولة تغيير الحقائق التاريخية على الأرض.

الجدير بالذكر أن نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال، أعطى الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لبناء حي استيطاني في سوق الخضار القديم "الحسبة" بمدينة الخليل المحتلة.